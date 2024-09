Tavuk Dünyası yeniden en iyi işveren listelerine girdi

‘Fast-casual’ restorancılığın öncü markalarından Tavuk Dünyası, Great Place to Work (GPTW) Enstitüsü’nün “Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2024” listesinin ardından “Genç Kuşaklar İçin Harika İş Yerleri” ve “Perakende Sektörünün En İyi İşverenleri” listelerinde de yerini aldı. Bu yıl, 600'den fazla şirketin değerlendirildiği Great Place to Work Enstitüsü’nün “Genç Kuşaklar İçin Harika İş Yerleri” (Best Workplaces for Millennials 2024) araştırması, Y kuşağı için en iyi iş yerlerine ışık tuttu. İş-yaşam dengesi, psikolojik sağlık, esenlik, adil terfi ve takdir sistemleri, anlamlı iş ilişkileri ve inovasyon fırsatları sunarak genç kuşağın iş yerindeki pozitif çalışan deneyimini ve verimliliğini odak noktada tutan 74 öncü şirketin listelendiği araştırmada, Tavuk Dünyası 500-999 Çalışan Sayısı kategorisinde üçüncü sırada yer aldı. Marka, sektörün çalışma koşullarındaki zorluklar ve zorlu piyasa şartlarında dahi çalışan deneyimini geliştirmeye devam eden şirketlerin yer aldığı “Perakende Sektörünün En İyi İşverenleri” (Best Workplaces in Retail) listesine de 500+ kategorisinde ikinci sıradan girmeyi başardı.

“Şirket kültürümüzün temel değerlerine bağlılığımızı yansıtıyor”

Tavuk Dünyası CHRO’su Ebru Anıldı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Tavuk Dünyası olarak, çalışan ve misafir memnuniyetine her zaman öncelik veriyoruz. Farklı kuşakların bir arada çalıştığı şirketimizde, Z kuşağı başta olmak üzere her çalışanımızın beklentilerine uyum sağlamak, onları anlamak ve mutlu bir iş yeri deneyimi sunmak başarıyı getiriyor. Çünkü bizim için mutlu çalışanlar, mutlu iş yeri ve mutlu misafirler demek. Çalışanlarımızın kendilerini değerli hissetmeleri bizim için çok önemli. Çalışanlarımızın özverisi, tutkusu ve bağlılığı sayesinde bu yıl Great Place to Work Enstitüsü’nün üç listesinde birden yer aldık. GPTW tarafından yapılan değerlendirmelerde ‘Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2024’ listesinin ardından, ‘Genç Kuşaklar İçin Harika İş Yerleri’ ve ‘Perakende Sektörünün En İyi İşverenleri’ listelerine girmemiz; şirket kültürümüzün temel değerlerine bağlılığımızı açıkça gösteriyor. Tavuk Dünyası ailesi olarak birlikte büyüme ve gelişme hedefiyle bugün olduğu gibi gelecek dönemlerde de çalışan deneyimini her geçen gün daha da iyileştirmeye, tüm misafirlerimiz ve toplum için çalışmaya devam edeceğiz.”

Tavuk Dünyası’nın aldığı GPTW ödülleri

Great Place to Work’te daha önce de çok sayıda ödüle layık görülen Tavuk Dünyası, ilk olarak 2019 yılında 92 şirketin aday olduğu araştırma sonucunda, 500-2000 Çalışan Sayısı kategorisinde 6’ncı olarak “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” ödülünü aldı. 2020 yılında, 200 şirketin aday olduğu araştırma sonucunda, 500-2000 Çalışan Sayısı kategorisinde 5’inci sırada yer alarak “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” ödülüne layık görüldü. 2022 yılında 300 üzeri şirketin aday olduğu araştırma sonucunda "Türkiye’nin En İyi İşverenleri" listesinin 500-999 Çalışan Sayısı kategorisine 5’inci sıradan giren Tavuk Dünyası; Great Place to Work’ün Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2024 listesinde ise 600 şirket arasında 500-999 Çalışan Sayısı kategorisinde üçüncü sırada yer aldı.