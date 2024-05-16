Taypa, geleceğin tekstil mühendisleriyle Kariyer Zirvesi’nde buluştu

Taypa Tekstil, geleceğin tekstil mühendisleri ile buluşmak ve onları iş dünyasına hazırlamak amacıyla Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi’nde düzenlenen Tekstil ve Kariyer Zirvesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Zirveye 200'e yakın öğrenci katıldı. Tekstil ve Kariyer Zirvesi’nde sundukları kariyer ve gelişim imkanları hakkında bilgiler veren Taypa Tekstil İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Direktörü Hayri Özsüt, sektörün global gelişimini, Türkiye'nin tekstil sektöründeki konumunu ve gelecek perspektiflerini öğrencilerle paylaşarak, sektördeki kariyer fırsatlarına dikkat çekti.

Çalışanların yüzde 70’i kadın çalışan

Taypa Tekstil, yurt içindeki Büyükçekmece, Silivri, Ergene ve Bolu'daki 4 ayrı lokasyonunda yaklaşık 3 bin çalışanıyla faaliyet gösterirken, yurt dışında da Sırbistan, Cezayir ve Mısır'da 10 binden fazla çalışanıyla 50 milyon adet üretim kapasitesine sahip. Tasarım, ürün geliştirme ve üretim faaliyetleriyle dünyanın önde gelen denim markaları için kadın-erkek denim ve non-denim pantolon, şort, etek, elbise, mont ve ceket üretimi yapan Taypa, yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Yaptığı yatırımlarla ürün başına karbon salımı miktarını 2018’e göre yüzde 48 oranında azaltan Taypa, enerji ihtiyacının ise yüzde 80’ini yenilenebilir enerjiden karşılıyor.

Taypa’nın yüzde 70’inden fazlasını kadın çalışanlar oluşturuyor. Bu nedenle Taypa sürdürülebilirlik hedeflerinden biri de kadın çalışanların güçlendirilmesi. Kadınlara ‘iletişim’, ‘problem çözme ve karar verme’, ‘zaman ve stres yönetimi’ eğitimleri veren Taypa, ayrıca kadın çalışanlarına psikolog desteği ve kreş imkânı da sunuyor.

“Türkiye’de tekstil mühendisi açığı var”

Taypa olarak tekstil mühendislerinin ülkede kalmalarını teşvik etmek ve sektördeki gelişime katkı sağlamak adına önemli bir rol üstlendiklerini vurgulayan Hayri Özsüt, “Ne yazık ki iyi yetişmiş tekstil mühendisleri çalışmak için Mısır, Bangladeş, Tayland, Etiyopya, Tunus, Cezayir gibi ülkelere gidiyorlar. Türkiye’de yoğun bir tekstil mühendisi açığı var. Türkiye’nin tasarım yapabilme becerisine sahip, bilimsel, analitik, rasyonel düşünceyi ön planda tutan mühendislere ihtiyacı var. Mühendislerimizin Türkiye’de kalmalarını sağlayabilirsek, hem daha katma değeri yüksek ürünler elde edebilecek teknolojiyi hem de tasarımı yakalayacağız. Bu nedenle üniversitelerdeki mühendislik bölümlerini çok önemsiyoruz.” diye konuştu.

Tekstil mühendisleri istihdam edecek

Taypa Tekstil hali hazırda Türkiye’deki farklı lokasyonlarında değerlendirmek üzere tekstil mühendisi pozisyonu için işe alım yapıyor. Şirketin pazarlama ve satış, tasarım gibi farklı departmanlarında tekstil mühendislerine fırsatlar sunduklarını belirten Özsüt, ayrıca şirketin MT (Management Trainee) programı ile tekstil mühendislerinin yeteneklerini keşfederek kariyerlerini şekillendirmelerine olanak sağladıklarını açıkladı. Program kapsamında, katılımcılar farklı departmanlarda rotasyonlar yaparak kendilerini geliştirme ve uzmanlaşma fırsatı buluyorlar. Sürecin sonunda da Türkiye’de veya yurt dışı lokasyonlarda değerlendiriliyorlar. Taypa Tekstil, üniversitelerin tekstil mühendisliği bölümleriyle iş birliklerini sürdürerek nitelikli iş gücüne katkı sunmaya devam edecek.