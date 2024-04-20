Tesla, 3 modelde fiyatları düşürdü

Tesla, dünyanın en değerli otomobil üreticisinin ilk çeyrek teslimatlarının piyasa beklentilerini karşılayamamasından günler sonra, Cuma günü Model Y, Model X ve Model S araçlarının ABD fiyatlarını 2 biner dolar düşürdü.

Tesla, Model Y'nin temel versiyonunun fiyatını 42 bin 990 dolara indirirken, web sitesine göre uzun menzilli ve performans versiyonlarının fiyatları sırasıyla 47 bin 990 ve 51 bin 490 dolar olarak belirlendi.

Model S'in temel versiyonu artık 72 bin 990 dolar ve Model X'in temel versiyonu artık 77 bin 990 dolar olarak fiyatlandırılıyor.

Tesla Kuzey Amerika da X'te yayınladığı bir yazıda 30 Nisan'dan sonra tüm pazarlarda tavsiye programı avantajlarını sona erdireceğini söyledi.