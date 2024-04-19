Tesla, 4 bine yakın Cybertruck'ı geri çağırıyor

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) yaptığı açıklamaya göre, Tesla 3 bin 878 Cybertrucks'ı gaz pedalındaki bir sorun nedeniyle geri çağırıyor.

NHTSA, sıkışmış bir gaz pedalının aracın istem dışı hızlanmasına neden olarak çarpışma riskini artırabileceğini söyledi.

Tesla, Cybertruck elektrikli kamyonetinin teslimatlarına, üretim sorunları ve batarya tedarik kısıtlamaları nedeniyle iki yıllık bir gecikmenin ardından geçen yılın sonlarında başladı.