THY, Jose Mourinho’lu yeni reklam filmini yayınladı

Türk Hava Yolları (THY) futbolun en saygın teknik direktörlerinden biri olan Jose Mourinho ile yeni bir reklam filmine imza attı.

THY reklam filminde uçak içi hizmetlerini deneyimleyen Jose Mourinho, zorlu bir satranç müsabakasında galip geliyor.

Mourinho, Türk Hava Yolları’nın Business Class mutfağının sunduğu gurme lezzetleri tadarken aynı zamanda canlı olarak bir UEFA Şampiyonlar Ligi maçı izliyor.

Reklam filmiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat: "Türk Hava Yolları olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi prestijli bir etkinliğin resmi sponsoru olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu kapsamda José Mourinho ile gerçekleştirmiş olduğumuz bu iş birliği, markamızın küresel arenadaki gücünü ve spora olan bağlılığını pekiştiriyor” dedi.

Yayınlanan reklam filmi ile ilgili açıklamalarda bulunan başarılı teknik direktör José Mourinho ise "Türk Hava Yolları, Avrupa’nın en iyi havayolu olduğunu her sene aldığı ödüller ile tescilliyor.

Onlarla çalışmak benim için büyük bir onur. Bu iş birliği ile benim kazanma tutkumu ve Türk Hava Yolları’nın eşsiz hizmet anlayışını bir araya getiriyoruz." şeklinde konuştu.