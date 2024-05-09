UEFA'dan Arda Güler'e kötü sürpriz: Kurala takılabilir

Yaşadığı sakatlık sorunları ardından Real Madrid kadrosunda yer almaya başlayan Arda Güler, İspanyol devinin yoğun maç takviminde yeteri kadar süre alamamıştı.

Arda Güler'in 1 Haziran'daki Borussia Dortmund maçında da forma giymemesi halinde Şampiyonlar Ligi başarısını kariyerine dahil edemeyeceği kaydedildi.

Madalyalar geçersiz sayılacak

UEFA'nın 2022 yılında uygulamaya başladığı kuralla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hiç süre almayan futbolcuların madalyalarının geçersiz sayıldığı öğrenildi.

Bu kurala ilk takılan oyuncular yine Real Madrid'den olmuştu. Real Madrid'in şampiyonluğu sonrası UEFA'dan yapılan açıklamada Lunin ile Isco'nun madalyalarının forma giymemeleri nedeniyle geçersiz sayıldığı belirtilmişti.

Real Madrid'in sezon başında Fenerbahçe'den 20 milyon euro bedelle transfer ettiği Arda Güler'e Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi arenasında henüz hiç süre vermedi. Arda Güler'in 1 Haziran'daki Borussia Dortmund maçında da forma giymemesi halinde Şampiyonlar Ligi başarısını kariyerine dahil edemeyeceği kaydedildi.

19 yaşındaki on numara bu sezon Real Madrid'de 9 müsabakada forma şansı buldu. Arda Güler bu mücadelelerde 232 dakika sahada kaldı ve 2 gol attı.