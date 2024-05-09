Edin Dzeko idmana katılmamıştı: Sebebi belli oldu…
Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Edin Dzeko dünkü antrenmanda yer almadı. Günü dinlenerek geçiren Dzeko'nun bugünkü idmanda yer alacağı öğrenildi.
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Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları başladı. Edin Dzeko dün gerçekleştirilen idmanda yer almadı.
Fenerbahçe'nin tecrübeli forvetinin izinli olarak dinlendiği ve bugünkü antrenmana çıkacağı öğrenildi.
Edin Dzeko bu sezon ligde çıktığı 34 maçta 20 gol, 5 asistlik katkı verdi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da Kayserispor'u konuk edecek.