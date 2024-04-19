TKYB’den Hazine garantili kredi anlaşması

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Türkiye’deki sanayi sektörünün karbon emisyonu azaltımı projelerini desteklemek amacı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında 200 milyon dolar ve 200 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzaladı.

IBRD tarafından sağlanan kredi ile Türkiye’deki sanayi kuruluşlarının karbon emisyonunu azaltmaya yönelik projelere uzun vadeli finansman sağlanması hedefleniyor. Gerçekleştirilen anlaşma ile birlikte yüksek karbon emisyonuna sahip sektörlerde emisyon azaltımı yatırımları desteklenerek Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefine doğrudan katkı sağlanması amaçlanıyor.

Konuya ilişkin konuşan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, “IBRD ile imzaladığımız bu anlaşma ile metal, kimya, çimento başta olmak üzere karbon salınımı yüksek endüstrilerde yapılacak yatırımları uzun vadeli finansman ile destekleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın da görüşlerini alarak yürüteceğimiz bu projenin ülkemizin hava kalitesini artırma ve sera gazı emisyonunu azaltma hedeflerine katkı sağlayacağına ve firmalarımızın uluslararası rekabet gücünü artıracağına inanıyoruz. Türkiye'nin net sıfır emisyon ve sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda sorumluluk almaya, katma değeri yüksek projeleri desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü J. Humberto Lopez ise Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda TKYB ile çalışmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek şunları söyledi: “Dünya Bankası Grubu Yönetim Kurulu, 9 Nisan'da Türkiye için yeni Ülke İşbirliği Çerçevesi’ni onayladı. Bu proje, Türkiye'nin çeşitli sektörlerindeki yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amaçlı geniş kapsamlı Dünya Bankası desteğinin bir parçasıdır. Proje, Türk endüstrilerinin hava kirliliğini ve sera gazı emisyonlarını azaltmalarına yardımcı olacak ve uzun vadede yeni fırsatlar yaratacaktır.”

Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez de şunları kaydetti: “Söz konusu proje ile ülkemizin net sıfır karbon hedefine yönelik olarak sanayi sektöründen kaynaklanan hava kirliliğinin ve sera gazı emisyonunun azaltılmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda firmalarımızın hava kirliliğini azaltıcı ve sera gazı emisyon azaltma teknolojileri ve süreçlerine ilişkin projelerine uygun koşullu finansman sağlayacağız. Bu sayede yeşil ve verimli üretim sistemlerini teşvik ediyoruz. TKYB'nin sektörel uzmanlığı ve uluslararası kuruluş finansmanlı projelerin yürütülmesindeki deneyimi projenin başarılı sonuçlara ulaşmasında en önemli etkenler arasında yer alacaktır.”