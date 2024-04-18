Toyota, Prius model aracın üretimini durdururken 211 binini de geri çağırıyor

Toyota Motor, arka koltuk kapı kolu açma anahtarı arızası nedeniyle Prius model 211 bin aracı için geri çağırma tebligatı yayımladı. Tebligata göre, Kasım 2022-Nisan 2024 dönemi üretilen söz konusu kusurlu araçlarda, arka koltuk kapı kolu açma anahtarı arızası saptandı.

Sorunu çözecek yedek parçaların tedarik periyodu tamamlanana kadar Toyota, ülke içinde Prius model üretimini durdurduğunu açıkladı.

Geri çağırma maliyeti 71 milyon dolara erişebilir

Aiçi eyaleti merkezli tedarikçi firma Tokai Rika Co. açıklamasında da firmaya yönelik geri çağırma maliyetinin 11 milyar yene (71 milyon dolar) erişebileceğini duyurdu.

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı da (MLIT) "yetersiz su geçirmezlik" kaynaklı suyun kapı menteşelerinden içeri sızabileceğini bildirdi.

Bakanlık, bu durumda elektronik arka kapı mandallarının kısa devre yapabileceğini ve "sürüş sırasında arka kapıların açılma riski" yaşanabileceğini açıkladı.

Devlet televizyonu NHK haberinde, şimdiye kadar Prius modellerinin düşük hızda seyrederken kapılarının açıldığı 3 vaka yaşandığını aktardı.