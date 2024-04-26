Toyota’dan ABD’ye 1,4 milyar dolarlık yeni yatırım

Toyota, ABD’deki yatırımlarını artırıyor. Şirket, Princeton'daki tesisine yaptığı 1,4 milyar dolarlık yeni yatırımın bir parçası olarak ABD'de tamamen yeni, üç sıralı bataryalı elektrikli bir SUV'un montajına hazırlanacak.

Toyota'nın ABD'deki operasyonlarına yeniden yatırım yapma taahhüdünü teyit ederek Toyota Indiana'daki toplam yatırımı 8 milyar dolara çıkaracak. Bu aynı zamanda uzun vadeli istikrara sahip 340 kadar yeni, yüksek kaliteli işin eklenmesini de beraberinde getiriyor.

İstihdam ve yatırımını artırıyor

Bu yatırım sadece yepyeni BEV'i inşa etmek için tesis altyapısı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda 2025 yılında üretime başlaması planlanan 13,9 milyar dolarlık bir tesis olan Toyota Battery Manufacturing North Carolina tarafından tedarik edilen lityum iyon pilleri kullanan yeni bir pil paketi montaj hattı da ekleyecek.

Toyota Indiana Başkanı Tim Hollander, "Ekip üyelerimiz Toyota'nın kalbidir. Sektörümüzdeki değişiklikler ne olursa olsun uzun vadeli, istikrarlı istihdam sağlarken kaliteli ürünler üretmekten büyük gurur duyuyoruz. Ekibimiz bu yeni ürünü Toyota müşterilerinin beklediği kalite ve performansla sunmaya kararlıdır." dedi.

Toyota'nın Indiana'daki tesisi Toyota Sienna, Highlander, Grand Highlander ve Lexus TX'in montajını yapan 7 bin 500'den fazla ekip üyesine ev sahipliği yapıyor.

Toyota Indiana ekibinin 26 yıllık üyesi Michael Baehl, "Toyota'da geçirdiğim yıllar için kendimi şanslı hissediyorum ve bir araya getirdiğimiz ürünlerle gurur duyuyorum. Şirketin uzun vadeli iş istikrarı ve yüksek kaliteli iş taahhüdü bana huzur veriyor. Ayrıca, becerilerimi geliştirme ve kariyerimde ilerleme fırsatları, hiç hayal etmediğim hedeflere ulaşmamı sağladı.” şeklinde konuştu.