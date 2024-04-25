Tüpraş ve Enka arasında 175 milyon dolarlık sözleşme

Enka İnşaat, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Tüpraş ile toplam tutarı 175 milyon dolar olan iki sözleşme imzaladığını duyurdu. Sözleşme kapsamında Tüpraş'ın İzmit ve İzmir rafinerilerinde kurma kararı aldığı propilen splitter sistemlerini Enka İnşaat kuracak. Projenin 32 ayda tamamlanması planlanıyor.

Tüpraş uzun vadeli yatırım planı kapsamında emisyon değerlerini düşürmek ve katma değeri yüksek kimyasal ürünler üretmek için İzmit ve İzmir rafinerilerinde için propilen splitter projesini ve İzmir rafinerisinde propan propilen depolama ve satış tesisi projesini hayata geçireceğini geçen hafta açıklamıştı. Şirket bu iki projeye 256 milyon dolar yatırım yapacak.