SAMSUN/EKONOMİ

F İstanbul Gıda ve İçecek Fuarı bu yıl, aralarında Pakun’un da bulunduğu 96’dan fazla ülkeden binin üzerinde markayı bir araya getirdi. Fuarda, Türkiye’nin yanı sıra 3 kıtada 40’tan fazla ülkeye ihracat yapan un şirketi Pakun’un standı da yer aldı. 12-14 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen fuarda, Pakun Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Durgun ile Turgay Durgun ve Pakun CEO’su Ertan Özgen de hazır bulundu.

Fuarda sektör temsilcileri, yerel yöneticiler ve uluslararası marka temsilcileriyle bir araya gelen Pakun’un standını İstanbul Valisi Davut Gül de ziyaret etti. Pakun standını ziyaret eden konuklar, lezzet ödüllü Durgun Unu’nun hikayesini uzman ekipten dinleme fırsatı buldu. Ziyaretçiler ayrıca Pakun’un Türkiye ve dünya un pazarındaki etkinliğiyle ilgili bilgi alırken, sektörle ilgili yenilikler de masaya yatırıldı.

Fuar ile ilgili konuşan Pakun Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Durgun, “Dünyanın dört bir yanından uluslararası markayı buluşturan bu önemli fuarda sektörümüzü temsil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hem un sektöründeki hem de gıda sanayisindeki yenilikleri takip etmek açısından fuarlarda yer almayı, farklı paydaşlarla bir araya gelmeyi önemsiyoruz. Bu fuarda da uluslararası ziyaretçilerden yoğun ilgi gördük, yeni iş birliklerine imza attık. Üretimimizle, ihracatımızla ve uluslararası ödüllerle taçlandırdığımız yenilikçi ürünlerimizle ülkemize ve Türk un sanayisine katma değer sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.