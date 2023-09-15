Türkiye Sigorta'dan 33,5 milyar TL prim üretimi

Türkiye Sigorta'da ürün bazında değerlendirildiğinde geçen yıla göre en yüksek artış oranı yüzde 246 ile hastalık/sağlık branşında 1 milyar 644 milyon 970 bin 180 TL prim üretimi ile gerçekleşti.

Türkiye Sigorta, kaza branşında yüzde 223 büyümeyle 2 milyar 428 milyon 62 bin 545 TL prim üretimi ve yangın ve doğal afetler branşında ise yüzde 212 büyüme oranıyla 7 milyar 586 milyon 841 bin 162 TL prim üretimine erişti.

Diğer branşlar bazında bakıldığında Türkiye Sigorta geçen yıla göre yüzde 78 artışla genel zararlar branşında 7 milyar 929 milyon 973 bin 211 TL prim üretimi elde etti.

Kara araçları sorumluluk branşında yüzde 93’lük bir büyüme sağlayan şirket, 8 milyar 402 milyon 212 bin 676 TL prim üretimine erişti. Ayrıca kara araçları branşında yüzde 164’lük bir artış kaydeden şirket, 3 milyar 952 milyon 280 bin 729 TL’ye ulaştı.