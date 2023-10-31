Ülker’den yeni marka

Ülker, gıdadaki uzmanlığını takviye edici gıda kategorisine de taşıyor. Yıldız Holding’e bağlı CCC (Continental Confectionary Company) şirketinin ürettiği, “Pastil” ile takviye edici gıda sektörüne adım atan Ülker, “Everwell’ ismi altında bu kategoriye yatırım yaptı.

TÜBİTAK iş birliği ile geliştirilen ve Ülker Everwell markası altında satışa sunulan takviye edici gıda ürünlerinin dört çeşidi bulunuyor.

“Tüketicilerimizin iyiliğine yatırım yapıyoruz”

Tüm dünyada, kişinin fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak iyiliğini ön planda tutan bütünsel iyilik trendinin giderek yaygınlaştığına dikkat çeken Ülker CEO’su Mete Buyurgan, “Trendleri ve tüketicilerimizin ihtiyaçlarını çok yakından takip ediyoruz. Onların iyiliği ve mutluluğu için yatırım yapıyoruz. Araştırma şirketi IQVIA’nın her ay yayınladığı rapora göre 2022 yılında Türkiye’de 6 milyar TL cirosu bulunan takviye edici gıda pazarı 2021 yılına göre yüzde 99; 2023 yılının ilk yarısında bir önceki yıla göre ise yüzde 85 büyüdü. Takviye edici gıda pazarında bu büyümeyi öngördüğümüz için 2,5 yıl önce piyasaya çıkarttığımız Ülker Pastil markamızla büyük bir başarı elde ettik. Şimdi de Ülker adının verdiği güven ve TÜBİTAK iş birliğiyle Everwell’le güçlü bir kategori markası olmaya hazırlanıyoruz. Zengin ürün ailesiyle Everwell, hayatın her anında tüketicilere vitamin ve mineral desteği sunuyor. Tüm paydaşlarının iyiliği ve mutluluğunu merkeze alan lider gıda markası olarak takviye edici gıda alanında çok önemli iş birlikleriyle yeni ürünler geliştirmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise, işbirliğine ilişkin şunları söyledi: “TÜBİTAK’ın sahip olduğu araştırma kabiliyeti ve kapasitesini Ülker’in gıda alanındaki önemli tecrübesiyle bir araya getirdik. Takviye edici gıdalar pazarında artan talebe karşılık sürdürülebilir, yenilikçi, bilimsel ve teknolojik çözümler üreten TÜBİTAK ile Ülker arasındaki bu çalışmanın kurum olarak önem verdiğimiz özel sektör iş birliklerine de iyi bir örnek teşkil ettiğini düşünüyoruz. TÜBİTAK olarak topluma fayda sağlayacak çözümler sunmak için özel sektör ile birlikte çalışmaya ve birlikte başarmaya devam edeceğiz.”