Vakıf Katılım, ‘kâr-zarar ortaklığı’ ile 3 milyar lira finansman sağladı

Vakıf Katılım, Türkiye’nin ekonomik ve sürdürülebilir kalkınmasına yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyor. Savunma sanayii, yenilenebilir enerji, endüstriyel otomasyon, tarım, gıda ve üretime dayalı daha birçok sektörde kâr-zarar ortaklığı modeliyle firmaların finansmana erişimini kolaylaştıran Vakıf Katılım, 2023 yılı içinde 1 milyar TL tutarında kâr-zarar ortaklığı yaparak bugüne kadar sunmuş olduğu desteği yaklaşık 3 milyar TL tutarına çıkardı.

“Kritik önemdeki sektörlere destek sunuyoruz”

Konuya ilişkin açıklama yapan Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, “Kurulduğumuz günden bu yana ülkemizin kritik önemdeki sektörlerine kâr-zarar ortaklığı finansman modeliyle destek sunuyoruz. Katılım bankacılığının özüne çok uygun olan, faizi maliyet unsuru olmaktan çıkaran bu finansman çeşidi ile bugüne kadar savunma sanayi, yenilenebilir enerji, endüstriyel otomasyon, tarım ve gıda sektörlerinden faaliyet gösteren firmalara yaklaşık 3 milyar TL finans desteği sunmuş olduğumuz için mutluyuz.” dedi.

Katılım finans sektörünün gelişimi ve hedeflenen büyümeyi yakalaması için kâr-zarar ortaklığı modeli ile daha fazla çalışmaya imza atmasının önemli bir husus olduğuna dikkat çeken Akben önümüzdeki dönemde ortaklık projelerini artırarak, faaliyetlerine devam edeceklerini belirtti.