Volkswagen, Çinli XPeng ile iki yeni elektrikli otomobil geliştirecek

Volkswagen, Audi, Seat, Skoda ve Porsche gibi markaları da bünyesinde bulunduran Volkswagen (VW) Grubu, ortak akıllı elektrikli otomobil geliştirilmesi için Xpeng ile anlaşma imzaladığını açıkladı.

Anlaşma ile firmaların platform ve yazılım işbirliğine yönelik stratejik bir ortaklık kurduğu belirtilen açıklamada, ilk olarak bir SUV ile piyasaya sürülecek olan iki orta boy Volkswagen marka aracın ortak geliştirilmesine odaklanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, VW markasının Çin'deki portföyünü hızlı bir şekilde genişleteceği ve hızla büyüyen elektrikli otomobil pazarında yeni hedef müşteri gruplarına ulaşılması hedeflendiği ifade edildi.

Ortaklaşa geliştirilen iki elektrikli modelin 2026'da piyasaya çıkacağı ve Çinli müşterilere dijital deneyim ve gelişmiş otonom sürüş işlevleri sunan son teknoloji yazılım ve donanıma sahip olacağına işaret edilen açıklamada, tarafların ortak otomobil geliştirme çalışmasına katkıda bulunacağı ifade edildi.

Çin, dünyanın en büyük ve hızlı büyüyen elektrikli otomobil piyasasına sahip durumda bulunurken, Alman otomobil firması Volkswagen bu pazarda daha etkin olmak istiyor.