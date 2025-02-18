Xiaomi hisseleri zirve tazeledi

Çinli tüketici elektroniği uzmanı Xiaomi payları, yeni otomobil modelinin satın alma vergisi muafiyetine uygun olduğu haberi ve analistlerin olumlu görüşlerinden aldığı destekle Hong Kong'da yeni bir gün içi zirveye ulaştı.

Hisse senedi, bugün yüzde 5,9 kadar yükselerek 47,80 Hong Kong dolarına ulaştı.

Bugünkü artış, haziran veya temmuz ayında piyasaya sürülmesi planlanan Xiaomi'nin YU7 spor amaçlı aracının pazartesi günü geç saatlerde Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından satın alma vergisinde muafiyet veya indirime uygun araçlar listesine alınmasının ardından geldi.

Bu arada, Xiaomi İcra Kurulu Başkanı Lei Jun, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in pazartesi günü Alibaba'nın kurucu ortağı Jack Ma ve DeepSeek'in Liang Wenfeng'i de içeren özel iş liderleriyle yaptığı toplantıya katıldı.

Analistler ayrıca Xiaomi'nin görünümü ve dördüncü çeyrek sonuçları konusunda iyimser değerlendirmeler yapıyorlar.

Şirket hissesinde kazançlar yılbaşından bu yana yüzde 39 seviyesine ulaştı.