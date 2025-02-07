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Xiaomi payları, bu yılki kazanç görünümüne ilişkin iyimserlik ile zirve yaptı

Çinli tüketici elektroniği uzmanı Xiaomi payları, bu yılki kazanç görünümüne ilişkin iyimserlik arttıkça Hong Kong'da yeni bir günlük zirveye ulaştı.

Haber Merkezi
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Xiaomi payları, bu yılki kazanç görünümüne ilişkin iyimserlik ile zirve yaptı
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Xiaomi hisse senetleri, günü erken saatlerde yüzde 6,2 kadar yükselerek 43,05 Hong Kong dolarına ulaştı.

Bu yükseliş, analistlerin şirket hakkındaki olumlu görüşlerini yinelemesiyle geldi. Analistler, Çin'in tüketici malları için genişletilmiş takas programının 2025'te Xiaomi akıllı telefonları ve tüketici elektroniği satışlarını artırmasını beklediklerini söylediler.

HSBC Global Research analistleri, tüketicileri elektronik cihazları, ev aletlerini ve akıllı telefonlarını yükseltmeye teşvik etmek için genişletilmiş sübvansiyon programının Xiaomi için muhtemelen bir destek olacağını belirtti.

HSBC Global Research, hisse senedi için 49,90'lık yükseltilmiş hedef fiyatla, "al" tavsiyesi verdi.

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