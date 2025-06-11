İş Bankası, iki sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı

İş Bankası, 751 milyon ABD Doları ve 513,45 milyon euro tutarında 367 gün vadeli sürdürülebilir sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

KAP'a yapılan açıklamada, "Bankamız 751 milyon ABD Doları ve 513,45 milyon Euro tutarında 367 gün vadeli sürdürülebilir sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. Sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti; ABD Doları dilimi için SOFR+%1,60, Euro dilimi için Euribor+%1,35 olarak gerçekleşmiştir" denildi.