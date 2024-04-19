Yeniköy Kemerköy Enerji’den Milaslı çocuklara ‘Gezici Tiyatro’ gösterisi

Yeniköy Kemerköy Enerji, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Milaslı çocuklarla birlikte coşkuyla kutladı. 23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında gezici bir tiyatro rotası oluşturan şirket, tiyatroyu çocukların ayağına götürdü.

Hayatlarında ilk kez tiyatro oyunu izleme şansını yakalayan çocuklar, interaktif bir özelliğe sahip oyunu hem izlediler hem de oyun içerisinde rol alarak eşsiz bir deneyime sahip oldular.

16, 17 ve 18 Nisan tarihlerinde Ören, Çamköy ve Yeniköy TEK İlköğretim Okulları’nda profesyonel tiyatrocular tarafından sergilenen “Hayalci Tırtıl” isimli tiyatro oyunu ile çocuklar gün boyu eğlendi.

Masal kahramanları ile sohbet edip interaktif şekilde oyuna dahil olarak oyun içerisinde yer alan çocuklar, etkinlik boyunca gönüllerince eğlendiler. Çocuklar, gösteri sonunda kendilerine sunulan ikramlar ve minik hediyelerle evlerine döndü.

“Yaklaşık 500 ilkokul öğrencisine ulaşmış olduk”

Çocuklara sanatı, sosyalleşmeyi ve tiyatro kültürünü aşılamanın çok kıymetli olduğunu söyleyen Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Erol Demir, devamında şunları kaydetti: “Yeniköy Kemerköy Enerji olarak, uzun süredir bölgemizdeki okulları destekliyoruz. Özellikle köy okullarının fiziksel koşullarının iyileştirilmesinin yanı sıra öğrencilerin daha geniş bir perspektifle dünyayı algılamaları için çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda profesyonel tiyatro oyuncularının sergilediği; çevre bilincini ve hassasiyetini artıran “Hayalci Tırtıl” isimli çocuk oyununu bölgemizdeki ilkokul öğrencileri ile buluşturduk. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında oyun bölgemizdeki 3 okulda sergilendi ve yaklaşık 500 ilkokul öğrencisine ulaşmış olduk. Yeniköy Kemerköy Enerji olarak, bölgemizdeki okullara nitelikli eğitim prensipleri çerçevesinde yaptığımız çalışmalarla destek olmaya devam edeceğiz.”