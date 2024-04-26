YEO Teknoloji Suudi Arabistan’a şirket kuruyor

YEO Teknoloji, Suudi Arabistanlı firma ile kurduğu işbirliği ve ortaklık anlaşması kapsamında Suudi Arabistan’da şirket kurma çalmalarına başladı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamaya göre, bu stratejik ortaklıkla Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek mega projelerle birlikte sanayi, enerji, su ve alt yapı alanlarındaki çalışmalarda projeler yürütmek üzere kurulacak şirkette YEO Teknoloji payı yüzde 95 olacak.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Yeni ortaklıkla enerji alanında bölgedeki etkinliğin arttırılması ve Suudi Arabistan'da sunulacak yüksek katma değerli çözümlerle enerji teknolojileri alanındaki ihtiyaçların karşılanması, yerel kaynaklar ile şirketimiz uzmanlığı bir araya getirilerek sürdürülebilir ve yenilikçi projelere imza atılacaktır."