YETX, ilk ihracatını Kuzey Amerika’ya yaptı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Orso Off-Road Solutions ve Quadro International işbirliği ile Orso tarafından YETX marka UTV üretiminin yapıldığı Gemlik Serbest Bölgesi’ndeki fabrika önemli bir kilometre taşını ardında bırakarak ilk ihracatını gerçekleştirdi. Fabrikanın faaliyete geçmesinin üzerinden 1 yılı doldurmadan ihracata başladıklarını belirten Orso Off-Road Solutions Genel Müdürü Erman Ersöz, “Ürünü geliştirmek kadar onun ihracat sürecindeki prosedürleri tamamlamak adına da yoğun bir mesai harcadık ve yakın zamanda ilk ihracatımızı ABD ve Kanada’ya gerçekleştirdik. Gemlik’ten yola çıkan araçlarımızdan 2’si şu an bölgede kullanıma başladı. 8 adet yolda ve yılbaşında 10 araç daha yola çıkacak. Bölgede hali hazırda kurulu teknik destek ekibimiz ile satış sonrası hizmetlerde de oldukça güçlüyüz. Ayrıca geliştirdiğimiz araç zorlu iklim koşullarına uygunluk kadar kolay müdahalelerle bakım-onarımı yapılabilecek biçimde tasarlandı. Aracımızda 55 beygirlik 1,8 litre hacimli torku artırılmış motor kullanıyoruz. 327 litrelik bir yakıt kapasitesi var. 2 bin saatlik çalışma garantisi veriyoruz. YETX ayrıca zor coğrafyalarda -40 dereceye kadar düşük sıcaklıklarda çalışabiliyor” ifadelerini kullandı.

“Yeni pazarlar için görüşüyoruz”

,Geliştirdikleri aracın arama-kurtarma, itfaiye, madencilik, savunma sanayisi gibi alanların yanı sıra hobi amaçlı da tercih edildiğini belirten Ersöz, “Şu anda geliştirdiğimiz araçlara önemli bir talep var. Avrupa Birliği tarafından 18 araçlık bir filo siparişi üzerinde görüşüyoruz. Ayrıca yakın zamanda Milli Savunma Bakanlığı ve AFAD için de bir test gerçekleştireceğiz. Bu adımları da doğru şekilde atarak önemli başlangıçlar yapacağız. Bu hazırlıkların yanı sıra alternatif pazarlar için de çalışmalarımız sürüyor. Brezilya başta olmak üzere Güney Amerika kıtasını takibimize aldık. Ayrıca Hindistan savunma sanayinden 300 araçlık bir sipariş aldık ve kurduğumuz tesis yaklaşık 3 yıllık kapasitesini doldurdu. Oradan gelen üst ve operasyonel ekibi de yakın zamanda eğittik. Bu da şirketin globaldeki gelişimi adına önemli bir anlaşma oldu” dedi.

İki günde bir aracı sevkiyata hazır hale getirdiklerini söyleyen Ersöz, “Gelişen talepleri dikkate alarak ve ar-ge çalışmaları kapsamında mevcut tesisimizde yatırımlara devam ediyoruz. Yıl içinde yaptığımız boyahane yatırımına ilaveten makine parkurumuzda da genişlemeye gittik. 2023’ü 500 bin dolarlık yatırımla tamamlarken 2024 için de bir yatırım planı oluşturduk. Hali hazırda üretim yaptığımız 4 bin metrekarelik tesis yeterli geliyor ama süreç içerisinde yetersiz gelmesi durumunda genişleme alanımız da mevcut” diye konuştu.

“Elektrikli ve uzaktan kumandalı için çalışıyoruz”

11 farklı opsiyon ile araçları müşterilerinin hizmetine sunduklarını söyleyen Erman Ersöz, “Aracımızı üretirken gelişimine de odaklandık. Bir yandan da yurtiçi operasyonunu güçlendirmek adına Türkiye’de bazı lokasyonlarda bayi görüşmeleri yapıyoruz. Yaptığımız lokalizasyon çalışmalarıyla da araçlarımızdaki yerlilik oranını yüzde 60’a yükselttik. Bu oranı her geçen gün artırmaya, yeni çözüm ortaklıkları geliştirme devam ederken, bazı özel teknik mühendislik ürünlerini ithal etmek zorundayız. Al-sat parçalarda ise yerlilik oranımız yüzde 80’lere ulaşmış durumda ki sektör ortalamasının üzerinde. Diğer yandan da elektrikli ve uzaktan kumanda edilebilir versiyonları üzerinde önemli bir aşamaya geldik. Geliştirmeleri Ukrayna’da tamamlanan bu araçları özellikle savunma sanayisinin hizmetine sunmayı planlıyoruz” dedi.