Yiğit Akü’nün acı kaybı

ANKARA(EKONOMİ)- Yiğit Akü İcra Kurulu Başkanı Mahmut Yiğit’in oğlu Fatih Yiğit, Eskişehir-Kütahya karayolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

36 yaşında olan Yiğit’in cenazesi yarın Karşıyaka Mezarlığında kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.

Ankara Sanayi Odası(ASO) Başkanı Seyit Ardıç, yayınladığı taziye mesajında ASO YİK Üyesi, Yiğit Akü İcra Kurulu Başkanı Mahmut Yiğit’in oğlu Fatih Yiğit’in elim bir kazada hayatını kaybettiğini belirterek, ailesine başsağlığı diledi.

1976 yılında kurulan Yiğit Akü, ASO 1.OSB’deki 4 fabrikada 60 bin m2’lik alanda yıllık 10 milyonun üzerinde akü ve güç depolama sistemi üretim kapasitesine sahip. Türkiye yanı sıra ürünlerini 5 kıtada 100’ün üzerinde ülkeye ihraç eden Yiğit Akü, Amerika ve Afrika’da yerel partnerlerle birlikte kurduğu fabrikalarda da bölgeye yönelik üretimler gerçekleştiriyor.

Türkiye’nin en büyük 100 ihracatçısı içinde yer alan Yiğit Akü, sektörel ihracatta ise ilk sırada bulunuyor.