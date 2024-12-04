Zorlu Tekstil döngüsel üretime odaklanıyor

Tüm faaliyetlerini Zorlu Grubu’nun Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda yürüten Zorlu Tekstil Grubu, sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için çevresel, sosyal ve ekonomik faktörleri dikkate alarak yenilikçi çözümler üretmeye devam ediyor. Bu anlayış, mağazalarında sunduğu ürünlerin hem kalitesini hem de çevre dostu özelliklerini geliştirerek müşteri memnuniyetini artırmada önemli bir rol oynuyor. 70 yılı aşkın süredir tekstil sektöründe faaliyet gösteren Zorlu Tekstil Grubu, bugün 10 milyar TL’nin üzerinde bir ciroya ulaşmış durumda. Şirket, sürdürülebilir şehirler için ev tekstili üretiminden döngüsel ekonomi uygulamalarına kadar birçok yeniliği hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Türkiye’de ve dünyada perakende sektöründe sürdürülebilirliğin, giderek daha fazla önem kazandığını söyleyen Zorluteks İcra Kurulu Üyesi Fatih Dereköylü, “Geleceğin sürdürülebilir mağazacılığı, çevresel, sosyal ve ekonomik faktörleri dikkate alarak yenilikçi çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Bu süreçte en önemli unsurlardan biri ise sürdürülebilir ürün seçenekleri. Son yıllarda tüketicilerin bu tür ürünlere ilgisinin arttığını hepimiz gözlemliyoruz. Artık insanlar sadece kaliteli ürünlerle yetinmiyor, aynı zamanda çevre dostu ve sosyal sorumluluk taşıyan seçenekleri de tercih ediyor. Bu da markaların daha sorumlu ve şeffaf bir tutum benimsemesini zorunlu kılıyor. Sürdürülebilir ürünler, hem çevreye duyarlı bir seçim sunuyor hem de toplumsal bir fark yaratma amacını taşıyor. Bu eğilim, perakende sektöründe sürdürülebilirliğin önemini pekiştirirken, işletmeleri de yenilikçi çözümler üretmeye teşvik ediyor” şeklinde konuştu.

Temiz Üretim Yazılımı

Dereköylü, “Zorlu Tekstil Grubu olarak Yeşil Mutabakat Eylem Planı yayınlanmadan 3 yıl önce yaptığımız Temiz Üretim Yazılımı gibi birçok dijitalleşme ve teknoloji odaklı yatırım sayesinde bugün, karbon ve su ayak izini ürün bazında hesaplayabiliyoruz. Karbon ayak izinin en az yüzde 50’ye varan oranda azaltıldığı Ecodesign ürünlerimizle Türkiye’de ve dünyada öncü olmaya devam ediyoruz” dedi.

Mağazalarında da sürdürülebilir ve döngüsel ekonomi tabanlı ürünlere olan talebin her geçen gün arttığını söyleyen Dereköylü, “Sürdürülebilirliğin ayrılmaz bir parçası olarak döngüsel üretimi de işimizin en temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Döngüsel ekonomi tabanlı yenilikçi ürünlerle yalnızca Türkiye’de değil, global ölçekte de örnek işlere imza atıyoruz. Örneğin, pet şişe ve geri dönüşümlü polyester iplikler ile üretilen TAÇ Reborn Perde Koleksiyonlarımız müşterilerimiz tarafından çok sevildi. Bu ürüne talep beklediğimizin de üstünde oldu. Karbon ve su ayak izini azaltmak için, süreç optimizasyonlarıyla hazırlanan çevre dostu ürünümüz Reborn Nevresim Koleksiyonu ve yüzde 100 organik pamuktan üretilen saten kumaşlarla hazırlanan TAÇ Reborn ailesinin en yeni üyesi olan TAÇ Reborn Organik Saten Nevresim Koleksiyonumuz da müşterilerimiz tarafından büyük ilgi görüyor” yorumlarını yaptı.

3 yıl içinde 25 milyon $ yatırımla 250 mağazaya ulaşma hedefi

Kaliteli ve sürdürülebilirlik odaklı ürünleri sayesinde bugün Türkiye genelinde 110 mağazaya ulaştıklarını ve bu yıl sonuna kadar 20 mağaza daha açmayı planladıklarını söyleyen Dereköylü, önümüzdeki 3 yıl içinde ise toplamda 25 milyon dolar yatırımla 250 mağazaya ulaşmayı öngördüklerini ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarını da büyütmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Tüm bunların yanı sıra mağazalarında yenileme çalışmalarına da hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Dereköylü, “Tüm mağazalarımızda, yenileme çalışmalarını da düzenli aralıklarla gerçekleştiriyoruz. Mağazalarımızda yenileme sıklığı, mağazanın lokasyonuna, müşteri trafiğine ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Yenilenen mağazalarımızda, öncelikle marka bazlı mağaza segment ayrımı çalışmalarına odaklanıyoruz. Örneğin, üst segment olarak belirlediğimiz flagship mağazalarımızda, deneyimsel mağaza konseptlerini ön planda tutmayı hedefliyoruz. Bu yaklaşım, perakendede sadece ürünleri satın alma imkanı sunmanın ötesine geçerek, alışveriş deneyimini daha zengin, etkileyici ve anlamlı hale getirmeyi amaçlıyor” dedi.