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Arda Güler, Avrupa Şampiyonası tarihine geçti: Rooney ve Ronaldo’yu yakaladı

A Milli Takım'ın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktığı maçta Arda Güler, rekor kırdı. 19 yaşındaki yıldız futbolcumuz, 20 yaşına girmeden bir turnuvada hem gol hem de asist yapan üçüncü oyuncu oldu

Haber Merkezi
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Arda Güler, Avrupa Şampiyonası tarihine geçti: Rooney ve Ronaldo’yu yakaladı
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Arda Güler, Avusturya maçında yaptığı asistle futbol tarihinin efsanevi isimlerinden Wayne Rooney ve Cristiano Ronaldo'nun rekorunu egale etti. Güler, Merih Demiral'ın attığı 2. golün asistini yaparak adını tarihe yazdırdı. Güler, A Milli Takım'ın Gürcistan'ı yendiği maçta da 1 gol kaydetmişti.

Güler, böylece 20 yaşına girmeden önce bir Avrupa Şampiyonası'nda hem gol atan hem de asist yapan üçüncü oyuncu oldu.

Arda Güler'den önce bunu sadece İngiliz futbolcu Wayne Rooney ve Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo başarmıştı.

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