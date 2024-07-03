Arda Güler, Avrupa Şampiyonası tarihine geçti: Rooney ve Ronaldo’yu yakaladı

Arda Güler, Avusturya maçında yaptığı asistle futbol tarihinin efsanevi isimlerinden Wayne Rooney ve Cristiano Ronaldo'nun rekorunu egale etti. Güler, Merih Demiral'ın attığı 2. golün asistini yaparak adını tarihe yazdırdı. Güler, A Milli Takım'ın Gürcistan'ı yendiği maçta da 1 gol kaydetmişti.

Güler, böylece 20 yaşına girmeden önce bir Avrupa Şampiyonası'nda hem gol atan hem de asist yapan üçüncü oyuncu oldu.

Arda Güler'den önce bunu sadece İngiliz futbolcu Wayne Rooney ve Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo başarmıştı.