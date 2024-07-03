A Milli Futbol Takımı, EURO 2024’te çeyrek finalde

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Posch’un ara pasında savunma arkasına sarkan Arnautovic, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun topu düzeltip sağa ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

59. dakikada sağ taraftan Arda Güler’in kullandığı köşe vuruşunda ön direğe gelen ortaya iyi yükselen Merih’in kafa vuruşu filelere gitti. 0-2

66. dakikada Sabitzer’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına gelen ortayı Posck kafayla geriye aşırdı. Arka direkte boş durumda topu önünde bulan Gregoritsch’in şutu ağlarla buluştu. 1-2

90+4. dakikada Prass’ın sol kanattan ortasında Baumgartner’ın ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

Stat: Leipzig

Hakemler: Artur Soares Dias, Paulo Soares, Pedro Ribeiro

Avusturya: Patrick Pentz, Stefan Posch, Kevin Danso, Philipp Lienhart (Maximillian Wöber dk. 64), Phillipp Mwene (Alexander Prass dk. 46), Nicolas Seiwald, Romano Schmid (Michael Gregoritsch dk. 46), Christoph Baumgartner, Konrad Laimer (Florian Grillitsch dk. 64), Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic

Yedekler: Lindner, Hedl, Querfeld, Kainz, Daniliuc, Seidl, Weimann, Entrup, Grüll

Teknik Direktör: Ralf Rangnick

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek (Salih Özcan dk. 58), Orkun Kökçü (İrfan Can Kahveci dk. 83), Arda Güler (Okay Yokuşlu dk. 78), Kenan Yıldız (Kerem Aktürkoğlu dk. 78), Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Merih Demiral (dk. 1 ve 59) (Türkiye), Michael Gregoritsch (dk. 66) (Avusturya)

Sarı kartlar: Orkun Kökcü, İsmail Yüksek (Türkiye), Romano Schmid, Philipp Lienhart (Avusturya)

A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda A Milli Futbol Takımı, Avusturya’yı 2-1 mağlup etti ve turu atlayan taraf oldu. Milliler, son 16 turunda Romanya’yı eleyen Hollanda ile çeyrek finalde mücadele edecek.

İki ülke arasındaki müsabaka, 6 Temmuz Cumartesi günü TSİ 22.00’de Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.