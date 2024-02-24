Carlo Ancelotti'den 'Arda Güler' açıklaması: Sabırlı olması gerekiyor

İspanya LaLiga'nın 26. haftasında Sevilla ile karşılaşacak Real Madrid'de Arda Güler'in bu maçta daha fazla süre alabileceği belirtildi. Basın toplantısında konuşan Carlo Ancelotti "Arda, sakatlığından dolayı zor bir sezon geçirdi. Açıkçası şu anda oynayabilecek seviyede" diye konuştu.

İspanya LaLiga'da lider Real Madrid pazar günü Sevilla'yı konuk edecek. Girona ile arasındaki puan farkını 6'ya yükselten Eflatun-Beyazlılar'a Joselu'dan kötü haber geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol golcünün kemik ödemi nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

"Arda Güler daha fazla süre alabilir"

İspanyol basınında yer alan haberde, Bellingham ve Joselu'nun sakatlıklarının ardından Arda Güler'in Sevilla maçında daha fazla süre alabileceği belirtildi.

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç futbolcu, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Carlo Ancelotti'den açıklama

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Arda Güler ile ilgili açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Carlo Ancelotti "Arda Güler'in oynamaması diğerleriyle rekabet meselesi. Ben oynayan 11'i seçiyorum ve bazıları sakatlıklar nedeniyle çok zaman kaybettikleri için kadroya girmekte zorlanıyorlar. Kendisi çok genç ve sabırlı olması gerekiyor. Açıkçası şu anda maçlara başlayabilecek seviyeye sahip" ifadelerini kullandı.