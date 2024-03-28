Eski Futbol Federasyonu Başkanı hapis cezası alabilir

İspanya Futbol Federasyonu eski Başkanı Luis Rubiales, Kadınlar Dünya Kupası zaferi sonrası Jenni Hermoso'yu dudağından öpmüştü.

Tepki çeken hareket sonrası başkanlığından olan Rubiales üstüne FIFA'dan 3 yıl men cezası almıştı. Olayların ardından yargılanan eski başkan için rekor ceza beklentisi ortaya çıktı.

Yabancı basında yer alan bilgileri göre, Luis Rubiales'in dava dosyasında 2.5 yıl hapis isteneceği bilgisinin yer aldığı ileri sürüldü.

Ayrıca, savcı eski milli takım teknik direktörü Jorge Vilda'ya da suçlamalar yönlendirdi. Vilda'nın yanı sıra milli takımda ve federasyonda yer alan birçok isme de suçlamalar yönlendirildi.

Gerekçe olarak Rubiales'in Jenni Hermoso'ya öpücüğünün "rızaya dayalı" olduğu yönünde açıklamalar aracılığıyla baskı yapılması gösterildi.