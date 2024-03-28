Messi'den Barcelona itirafı: Hayatım alt üst oldu...

Big Time Podcast kanalına konuşan Arjantinli yıldız Lionel Messi, Barcelona ile sözleşme yenilemeyeceğinin kendisine söylenmesiyle hayatının alt üst olduğunu açıkladı.

Messi geçmişte PSG'deki hayata uyum sağlamanın ne kadar zor olduğunu anlatmış ve ayrılırken gözyaşları içinde yaptığı basın toplantısında kendi isteği dışında ayrıldığını açıklamıştı.

Arjantinli futbolcunun açıklamalarının bir kısmı şu şekilde;

"PSG'ye gittiğimde değişim zor oldu çünkü Barcelona'da çok iyi gidiyordum ve orada kalmayı planlıyordum. Ayrılmaya hazır değildim, her şey çok hızlı gelişti, hayatımı bir günden diğerine yeniden inşa etmek zorunda kaldım. Başka bir ligi, başka bir kulübü, yeni bir soyunma odasını tanıdım. Aramadığımız bir değişiklikti ve bu yüzden ilk başta zor oldu."

"Milli takımı bırakırdım"

Messi ayrıca Arjantin'deki görevinden emekli olma konusuna da değindi ve Katar'da Dünya Kupası'nı kazanmamış olsalardı kramponlarını asacağını söyledi.

Dünya yıldızı, "Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan maçı dışında turnuvadan keyif aldım. Fransa'ya karşı finali kazandık ve çok güzeldi. Şampiyon olmasaydık muhtemelen milli takımı bırakırdım." ifadelerini kullandı.