EURO 2024'te Türkiye'nin Portekiz karşısındaki muhtemel ilk 11'i belli oldu

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO) 2024 F Grubu ikinci maçında yarın Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

BVB Dortmund Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer’e aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller yardımcı hakem olarak eşlik edecek. Maçın dördüncü hakemi ise İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jeses Gil Manzano olacak. Mücadelede VAR görevini ise Almanya’dan Bastian Dankert yapacak. Gruptaki ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 mağlup eden milli takım, ilk maçlar sonunda grupta liderlik koltuğuna oturmuştu. Portekiz maçında da puan ya da puanlar hedefleyen milliler, gruptaki liderliğini de sürdürmek istiyor.

Türkiye, şimdiye kadar Portekiz'le 3’ü hazırlık olmak üzere toplamda 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2’sini kazanan Türkiye, Portekiz'e 7 kez mağlup oldu. Milliler, iki galibiyeti de hazırlık maçlarında elde ederken, resmi maçlarda rakibine diş geçiremedi. İki ülke son olarak 2022 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Turu yarı finalinde karşı karşıya gelirken milliler, sahadan 3-1’lik skorla mağlup ayrılmıştı. Öte yandan iki takım Avrupa Şampiyonaları tarihinde 3 kez karşı karşıya gelirken, Portekiz EURO 96’da 1-0, EURO 2000 ve EURO 2008’de ise 2-0’lık skorlarla galip gelen taraf olmuştu.

İrfan Can kadroda yer alamayacak

İtalya maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan İrfan Can Kahveci, Portekiz mücadelesinde de forma giyemeyecek. İrfan Can Kahveci’nin grubun son maçı olan Çekya mücadelesinde ise forma giyip giyemeyeceği daha sonra yapılacak kontrollerden sonra belli olacak. Öte yandan Ay-yıldızlılarda İrfan Can Kahveci dışında eksik isim bulunmuyor.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan maçının 11’ine göre tek değişikliğe gidebilir. Tecrübeli teknik direktör, sol kanatta Kenan Yıldız’ın yerine ilk maçta sonradan oyuna giren ve skor katkısı veren Kerem Aktürkoğlu’nu sahaya sürebilir.

Muhtemel 11

A Milli Futbol Takımı’nın muhtemel 11’i şöyle: “Mert Günok - Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu (Kenan Yıldız), Barış Alper Yılmaz."