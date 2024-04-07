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Eyüpspor ilk kez Süper Lig'e yükseldi

Türkiye 1. Ligi'nde Eyüpspor evinde konuk ettiği Altay'ı 4-1 yenerek Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Haber Merkezi
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Eyüpspor ilk kez Süper Lig'e yükseldi
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Arda Turan yönetimindeki kadrosunda Süper Lig tecrübesi olan birçok futbolcuyu bulunduran Eyüpspor, 29. haftada Altay'ı konuk ettiği maçı, 4-1 kazanarak ligde 22. galibiyetini aldı. Bir beraberlik ve 6 yenilgisi olan İstanbul temsilcisi, puanını 67'e çıkardı.

Son 5 haftasına girilen ligde 3. sıradaki Sakaryaspor ile 17 puanlık fark yakalayan Eyüpspor, sezonu ilk 2'de bitirmesi kesinleşti. Eflatun-sarılı takım, yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek 19 takımdan biri olacak.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de

Eyüpspor, 100 yılı aşkın tarihinde ilk kez en üst seviye ligde mücadele edecek.