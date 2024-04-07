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Fenerbahçe sahadan çekildi: Süper Kupa finali yarım kaldı

Fenerbahçe Süper Kupa'da final maçında U19 takımını sahadan çekti. Fenerbahçe soyunma odasına geri döndü. Hakem Volkan Bayarslan maçı tatil etti. Süper Kupa maçı yarım kaldı...

Haber Merkezi
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Fenerbahçe sahadan çekildi: Süper Kupa finali yarım kaldı
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TFF Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa’da karşılaştı. Sarı-kırmızılılar 1. dakikada gol attıktan sonra sarı-lacivertli futbolcular sahadan çekildi.

Maçla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

1. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasında defansın arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topu alan Mauro Icardi'nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Fenerbahçe'nin çekildiği maçın kareleriFenerbahçe'nin çekildiği maçın kareleriSpor

Sarı-kırmızılılar antrenman yaptı

Galatasaraylı futbolcular hakemin kararın ardından bir araya gelerek kutlama yaptı. Futbolcular tribünlere giderek kupayı kutladı.

Galatasaray kararın ardından sahada kaldı ve bir antrenman gerçekleştirdi. Futbolcular iki takıma ayrılıp, çift kale maç yaptı. Taraftarlar da stadyumundan ayrılmayıp antrenmanı takip etti.

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da tribünden takip etti.

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Serkan Olguncan

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn,
Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Tete,
Hakim Ziyech, Tanguy Ndombele, Serge Aurier, Carlos Vinicius

Teknik Direktör: Okan Buruk

Fenerbahçe: Furkan Onur Akyüz, Mustafa Emir Akyıldız, Efekan Karayazı, Yusuf Akçiçek, Ümitcan
Okan, Muhammet İmre, Görkem İbrahim Demirel, Kerem Kayaarası, Muhammet Zeki Dursun, Emirhan Arkutcu, Çağrı Fedai

Yedekler: Muhammed Doğukan Demir, Mehmet Can Gülerer, Samet Seymen Sargın, Yiğit Epözdemir
Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle

Gol: Mauro Icardi (dk. 1) (Galatasaray)