Fenerbahçe'ye kötü haber: Jayden Oosterwolde sezonu kapattı!
Dün oynanan Olympiakos-Fenerbahçe karşılaşmasında ilk yarının sonlarında sakatlanan Jayden Oosterwolde, sezonu kapattı.
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Konferans Ligi Çeyrek Final karşılaşmasının ilk ayağındaki Olympiakos-Fenerbahçe maçının 42. dakikasında sakatlanan Jayden Oosterwolde'den kötü haber.
Sakatlığı gerekçesiyle sezonu kapatmak zorunda kalan Hollandalı yıldız, spor yazarı Buğra Sabuncuoğlu'nun haberine göre ameliyat olmak için bugün Hollanda'ya gidecek.