Fenerbahçe'ye Nordsjaelland şoku: 6-1
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 5. hafta maçında deplasmanda Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşılaştı. İlk yarısını 2-1 Danimarka ekibinin önde tamamladığı maçta Fenerbahçe, rakibine 6-1'lik skorla boyun eğdi.
İlk yarı
15. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Rasmussen’in kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Livakovic meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topa Villadsen’in vuruşunda Livakovic gole izin vermedi.
22. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında ön direkte Tverskov’un kafa vuruşunda Hey kale önünde topu ağlara yolladı. 1-0
25. dakikada sol kanattan Diomande’nin pasında ceza sahası içinde Svensson’un gelişine yerden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
27. dakikada ceza yayının gerisinden Szymanski’nin pasında Batshuayi’nin dönerek yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.
31. dakikada sağ kanattan Szymanski’nin kullandığı köşe atışında İsmail’in kafa vuruşunu kaleci Eriksson kornere çeldi.
41. dakikada sağ kanattan Kent’in pasında Cengiz’in şutunu kaleci Eriksson güçlükle çeldi.
43. dakikada Szymanski’nin topuk pasında ceza sahası çizgisinde Batshuayi’nin yerden şutu ağlara gitti. 2-1
44. dakikada sağ kanattan Kent’in ortasında kale önünde Szymanski kafayla topu ağlara gönderdi. VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Pignard, Szymanski’nin topa elle müdahale ettiğini belirterek golü iptal etti.
İkinci yarı
47. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Schjelderup’un şutunu kaleci Livakovic kornere çeldi.
53. dakikada Cengiz’in pasında topla buluşan Szymanski’nin ceza sahası dışından sert şutu yandan auta çıktı.
55. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Nygren, kaleci Livakovic’in üstünden topu ağlara yolladı. 3-1
66. dakikada sağ kanattan hızla ceza sahasına giren Schjelderup’un şutu Livakovic’ten döndü. Dönen topu Rasmussen boş kaleye yolladı. 4-1
75. dakikada Nagalo’nun pasında topla buluşan Nygren’in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 5-1
84. dakikada son çizgiye inen Harder’in ortasında kale önünde Nygren topu ağlara gönderdi. 6-1
Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Laurern Coniglio
FC Nordsjaelland: Eriksson, Hey, Hansen, Nagalo, Frese, Diomande (Nygren dk. 46), Tverskov (Sertdemir dk. 86), Svensson, Villadsen (Jensen-Abbew dk. 82), Schjelderup (İbrahim Osman dk. 79), Rasmussen (Harder dk. 80)
Yedekler: Gülstorff, Barslund, Ingvartsen, Ascone, Marxen, Hogsberg, Egeli
Teknik Direktör: Johannes Thorup
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Yusuf, İsmail, Oosterwolde, Szymanski, Crespo, Cengiz (İrfan Can Kahveci dk. 62), Tadic, Kent (King dk. 74), Batshuayi (Dzeko dk. 62)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Ahmet Necat Aydın, Muhammet İmre, Efekan Karayazı, Umut Nayir
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Hey (dk. 22), Svensson (dk. 25), Nygren (dk. 55, 75 ve 84), Rasmussen (dk. 66) (Nordsjaelland), Batshuayi (dk. 43) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Diomande (Nordsjaelland)