Fransa 'genç' avantajı ile sahaya çıkıyor

Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı sürüyor. Fransa ile Fas bu akşam kozlarını paylaşacak. Turnuvanın sürpriz ekiplerinden Fas kazanması halinde tarihi bir başarı elde edecek.

Dijital veri platformu Turboard, Dünya Kupası'nı çarpıcı analizlerle sunuyor. Tespitlerden biri de "Fas’a göre 1 yaş genç olan Fransa oyuncularının 26 yaş ortalaması bu akşamki mücadele için avantaj olup olmayacağı."

Dijital veri platformu Turboard'ın Dünya Kupası için çarpıcı analizlerden bazıları şöyle:

* Atılan 20 penaltıdaki %70’lik başarı oranı kupa yolunda ilerlemede belirleyici oldu.

* İngiltere 13 gol ile 2022 Dünya Kupasının şimdiye kadar en çok gol atan takımı olmasına karşın yarı finale yükselemedi.

* İngiltere ile Arjantin arasında 1 gol farka karşılık, İngiltere’nin gollerin %84’ünü asist ile bulması onu yarı finale taşıyamazken, gollerinin sadece %58’ini asist ile bulan Arjantin’in başarısını sahip olduğu yıldızlar açıklıyor.

* Oynadığı maçlarda ilk 90 dakikada bulunan goller kıyaslandığında 11 golle Fransa, Fas’ın 5 golüne aynı zamanda 4’e karşı 11 asistle verdiği yanıt takım oyunundaki başarısını gösteriyor.

* Fas’a göre 1mı yaş genç olan Fransa oyuncularının 26 yaş ortalaması bu akşamki mücadele için avantaj olacak hep birlikte göreceğiz.