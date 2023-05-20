Galatasaray şampiyonluk kapısını araladı

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında baskın bir mücadele ortaya koyan sarı-kırmızılı takım, Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin kaydettiği gollerle sahadan galip ayrıldı.

Süper Lig'de son üç maçını kazanan Galatasaray puanını 79'a çıkarırken, Demir Grup Sivasspor ise 37 puanda kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrıldığı takdirde diğer karşılaşmaların sonuçlarına bakılmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray'ın MKE Ankaragücü deplasmanında puan kaybı yaşaması halinde bile ikinci sıradaki rakibi Fenerbahçe'nin Fraport TAV Antalyaspor karşısında alacağı sonuç, sarı-kırmızılı ekibi şampiyonluğa taşıyabilir.

Bu arada Galatasaray'ın bu galibiyetiyle Beşiktaş'ın ligde şampiyonluk şansı kalmadı.

Tribünlerde şampiyonluk şarkıları

Galatasaraylı futbolcular, karşılaşmanın ardından galibiyet sevincini tribünlerdeki taraftarlarla paylaştı.

Maç sonunda tribünlere giden futbolcular, taraftarlarla karşılıklı tezahürat yaptı.

Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri atan Icardi, kızlarıyla galibiyet "üçlü"sü çektirdi.

Bu arada sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünlerde şampiyonluk şarkı ve marşları söyledi.

Sahasındaki son 16 maçı kaybetmedi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki son 16 maçta rakiplerine mağlup olmadı.

Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 16 maçta 14 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Sahasındaki son 16 maçta 38 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.

Icardi gollerine devam ediyor

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini atan Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon gol sayısını 19'a çıkardı.

Sarı-kırmızılı takımın son 4 maçındaki 6 golü de Arjantinli yıldız futbolcu kaydetti.

Galatasaray, Icardi'nin ligde gol attığı 13 maçın 11'inden galibiyetle ayrılırken, birinde berabere kaldı, birinde ise mağlup oldu.