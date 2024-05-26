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Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyonluk mücadelesi veren lider Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe'nin oynayacağı maçların video yardımcı hakemleri (VAR) belli oldu.

Haber Merkezi
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Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemi belli oldu
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Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yaptığı atamaya göre; bu akşam Galatasaray'ın Konyaspor'a konuk olacağı ve Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u ağırlayacağı müsabakalarda yabancı VAR hakemleri görev yapacak.

Konyaspor - Galatasaray maçında Hollandalı Pol van Boekel VAR hakemi olacak.

Fenerbahçe - İstanbulspor karşılaşmasında ise VAR görevinde İtalyan Marco Di Bello bulunacak

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