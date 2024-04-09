Gelecek 79 yılda Şampiyonlar Ligi'ni kim kazanacak? Türk takımları da var!

Avrupa’nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nin heyecanı tüm dünyayı sararken yapay zeka, 2103 yılına kadarki Şampiyonlar Ligi kazananlarını tahmin etti. Buna göre yıl yıl açıklanan listede Türk takımları da var.

Le Marca Sports isimli X hesabının paylaşımına göre 2103 yılına kadar UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak takımları sıralayan bir yapay zeka modeli, futbolseverlerin ve analistlerin dikkatini çekti. Model, geçmiş veriler ve ileri düzey algoritmalar kullanarak gelecek şampiyonları ‘büyük bir kesinlikle’ tahmin etti.

Yapay zekaya göre 2024 yılında Şampiyonlar Ligi kupasını İspanyol ekibi Barcelona kazanacak.

Yapay zekanın bazı tahminleri ise Türk futbolseverlerin ilgisini kazandı. Buna göre 2090 ve 2091’de iki Türk takımı Şampiyonlar Ligi’nde zafere ulaşacak.

Buna göre 2090 yılında Beşiktaş, 2091 yılında ise Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanacak.

İşte 2103 yılına kadar Şampiyonlar Ligi kupasını kazanacak takımlar: