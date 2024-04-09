Ronaldo'dan maçın hakemine şok hareket
Suudi Arabistan Süper Kupası yarı final maçında Al Hilal ile Al Nassr kozlarını paylaştı. Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al Hilal, Ronaldo'lu Al Nassr'ı 2-1 mağlup etti ve finale yükseldi. Karşılaşmada kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo'nun sonrasında hakeme yaptığı hareket büyük ses getirdi.
Suudi Arabistan Süper Kupa yarı final maçında Al Hilal ile Al Nassr karşı karşıya geldi.
Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal karşılaşmayı 2-1 kazanarak adını finale yazdırdı.
Maçın 86. dakikasında Al Nassr'da Cristiano Ronaldo kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kırmızı kart sonrası çok sinirlenen Ronaldo, hakeme yumruğunu kaldırdı. Sahayı terk ederken alkışlayarak hakemi protesto eden Ronaldo, tribünlere de hakemi işaret etti.
Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al Hilal galibiyet serisini 33 maça çıkardı.