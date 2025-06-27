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TBF Disiplin Kurulu kararını verdi: Fenerbahçe'ye taraftar cezası cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, taraftarın sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle Fenerbahçe'ye 330 bin lira para cezası verdi.

Haber Merkezi
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TBF Disiplin Kurulu kararını verdi: Fenerbahçe'ye taraftar cezası cezası
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye 330 bin lira para cezası verdi.

Sarı-lacivertlilere para cezası 

TBF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında taraftarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle sarı-lacivertli kulübe 300 bin lira para cezası verdi.

Ek ceza da verildi

Karşılaşma sırasında anons yapılması sebebiyle de ek olarak 30 bin lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı. TBF Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye toplamda 330 bin lira para cezasına hükmetti.

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