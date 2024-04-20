İstanbulspor küme düştü

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla İstanbulspor ligden düşen ilk takım oldu.

47. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Emre Mor, ceza sahası içi sol çaprazına ortaladı. Bu bölgeye hareketlenen Biraschi'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.

65. dakikada İstanbulspor gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Loshaj'ın kale sahasına çevirdiği ortada kaleci Sirigu'nun çevirdiği topu Emir Kaan Gültekin tamamladı ancak meşin yuvarlak yan direğe çarptı. Dönen topa Mamadou kafayı vurdu ancak savunma bu pozisyonda tehlikeye engel oldu.

85. dakikada İstanbulspor öne geçti. Loshaj'ın pasında penaltı noktasında topla buluşan Coly karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Sirigu'dan dönen meşin yuvarlak yine bu futbolcuda kaldı. Coly bu kez boş kaleye topu göndermeyi başardı: 1-0.

86. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük eşitliği yakaladı. Levent Mercan'ın uzun pasında önce Markao ardından Rohden kafayla topu Güven Yalçın'a indirdi. Ceza sahası içi sol çaprazında meşin yuvarlağı alan bu futbolcunun yerden şutunda top uzak köşeden filelere gitti: 1-1.

90+4. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük penaltı kazandı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izleyen Burak Şeker, Coly'nin elle oynadığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.

90+7. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Feghouli, kaleci ve meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-2.

Mücadele VavaCars Fatih Karagümrük'ün 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.