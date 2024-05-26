Galatasaray Konya'da şampiyonluğunu ilan etti: 3-1
Süper Lig'in son haftasında Konyaspor, Galatasaray'ı konuk etti. İlk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona eren maç Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Galatasaray bu skorla şampiyonluğunu ilan etti.
İlk yarı
8. dakikada Mertens'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
15. dakikada Kaan'ın sağ kanattan ortasında Kerem'in ceza alanı içerisindeki kafa vuruşunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
29. dakikada sol kanattan Köhn'un ortasında kale önünde topla buluşan Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
45+5. dakikada Mertens'in sol taraftan kullandığın köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Sanchez'in kafa vuruşu dışarıya çıktı.
İkinci yarı
47. dakikada Guilherme'nin sol köşeden kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde kafayı vuran Çikalleshi'nin topu dışarıya çıktı.
51. dakikada Torreira'nın sağ kanattan ortasında Icardi kale önünde topuk vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
53. dakikada ceza sahası sağ tarafından pasında ceza alanı içerisinde bulunan Mertens topu bekletmeden Berkan'a aktardı. Berkan'ın ceza yayı üzerinden yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
77. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Muhammet Demir topu Prip'e aktardı. Prip'in ceza alanı yayının sağ tarafından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3
Hakemler: Kaan Numanoğlu, Murat Tuğrberk Curbay, Candaş Elbil
Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı (Ahmet Oğuz dk. 87), Adil Demirbağ, Hadebe (Damjanovic dk. 46), Guilherme, Soner Dikmen, Nzonzi, Ndao, Oğulcan Ülgün (Moreno dk. 60), Ethemi (Muhammet Demir dk. 60), Çikalleshi (Prip dk. 73)
Yedekler: Deniz Ertaş, Yunus Mallı, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Boateng, Moreno
Teknik Direktör: Ali Çamdalı
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Auier dk. 73), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira (Oliveira dk. 87), Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz (Zaha dk. 80), Mertens (Tete dk. 73), Kerem Aktürkoğlu (Eyüp Aydın dk. 87), Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Nelsson, Ndombele, Vinicius
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Icardi (dk. 29) (dk. 51), Berkan Kutlu (dk. 53) (Galatasaray), Prip (dk. 73) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Sanchez, Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Ndao, Oğulcan Ülgün (Konyaspor)
(ARD-YEÖ-S)