Kulüpler harekete geçti: Büyükekşi yönetimine karşı imza toplanıyor!

Süper Lig'deki hakem hataları, şiddet olayları ve Süper Kupa'da yaşanan kriziyle birlikte aylardır eleştiri oklarının hedefi haline gelen Mehmet Büyükekşi yönetimi için kulüpler harekete geçti.

Acil seçim istiyorlar

Spor gazetecisi Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Süper Lig kulüpleri, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin seçimli genel kurula gitmesini talep etti. TFF yönetimi ise temmuz ayında yapılacak mali genel kurula kadar göreve devam etmek, daha sonra seçimli genel kurula gitmeyi planlıyor. Başta dört büyükler olmak üzere 18 kulübün acilen seçimli genel kurula gidilmesini istediği ifade edildi.

Büyükekşi, istifa etmek istemiyor

Büyükekşi, istifa etmesinin ve gidilecek olağanüstü seçimli genel kurulun Türk futboluna pozitif katkı sağlayacağını ve kaotik ortamdan çıkaracağını düşünmediği belirtildi. Mehmet Büyükekşi'nin olası bir seçimli genel kurulda aday olup olmama konusundaki kararını ise henüz vermediği kaydedildi.

Noter huzurunda imza toplanacak

Bu gelişmeler üzerine Kulüpler Birliği'nin, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gidilmesi için kulüplerin delegeleriyle birlikte pazartesi günü noter eşliğinde imza toplama kararı aldığı öne sürüldü.

TFF 1. Lig kulüpleri de istemiyor

Ayrıca TFF 1. Lig'den de 10'a yakın kulübün TFF'nin Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'a gitmesi gerektiği yönünde görüş bildirdiği iddia edildi.