Liverpool'a şampiyonluk çelmesi
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, sahasında Liverpool ile 2-2 berabere kaldı.
Manchester United, Old Trafford Stadı'nda, Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Liverpool'u ağırladı.
İlk yarıda rakibine büyük üstünlük kuran Liverpool, 23. dakikada Luis Diaz'ın attığı golle devre arasına 1-0 önde gitti. Karşılaşmanın 50. dakikasında Liverpool savunmasında Jarell Quansah'ın hatalı pasında kaleci Kelleher'i önde yakalayan Bruno Fernandes, takımına beraberliği getirdi: 1-1.
67. dakikada Kobbie Mainoo ile bir gol daha bulan ev sahibi ekibe, 84. dakikada Muhammed Salah'ın penaltı golüyle yanıt veren Liverpool, skora dengeyi getirdi: 2-2.
Zirve yarışındaki avantajını kaybetmek istemeyen Liverpool'un kalan bölümdeki baskısı sonuç vermedi ve mücadele 2-2 berabere sona erdi.
Arsenal ve Liverpool'un 71 puanla ilk iki sırayı paylaştığı Premier Lig'de, Manchester City 70 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Manchester United ise 49 puanla altıncı sırada bulunuyor.