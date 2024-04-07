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Liverpool'a şampiyonluk çelmesi

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, sahasında Liverpool ile 2-2 berabere kaldı.

Haber Merkezi
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Liverpool'a şampiyonluk çelmesi
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Manchester United, Old Trafford Stadı'nda, Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Liverpool'u ağırladı.

İlk yarıda rakibine büyük üstünlük kuran Liverpool, 23. dakikada Luis Diaz'ın attığı golle devre arasına 1-0 önde gitti. Karşılaşmanın 50. dakikasında Liverpool savunmasında Jarell Quansah'ın hatalı pasında kaleci Kelleher'i önde yakalayan Bruno Fernandes, takımına beraberliği getirdi: 1-1.

67. dakikada Kobbie Mainoo ile bir gol daha bulan ev sahibi ekibe, 84. dakikada Muhammed Salah'ın penaltı golüyle yanıt veren Liverpool, skora dengeyi getirdi: 2-2.

Zirve yarışındaki avantajını kaybetmek istemeyen Liverpool'un kalan bölümdeki baskısı sonuç vermedi ve mücadele 2-2 berabere sona erdi.

Arsenal ve Liverpool'un 71 puanla ilk iki sırayı paylaştığı Premier Lig'de, Manchester City 70 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Manchester United ise 49 puanla altıncı sırada bulunuyor.