Mauro Icardi, transfer konusunda kararını verdi

Galatasaray ile üst üste 2. kez lig şampiyonluğu yaşayan Mauro Icardi, 2023-24 sezonunda gol kralı olmuştu.

Kendisine gelen astronomik tekliflere karşın sezon başında bonservisiyle Galatasaray'ın yolunu tutan Mauro Icardi, Suudi Arabistan'dan gelen senelik 40 milyon Euro'yu reddetmişti.

Sabah'ın haberine göre son olarak ABD'den teklifler alan Mauro Icardi, kendisiyle ilgilenen kulüplere de olumsuz cevap verdi.

"5. yıldız için çalışacağım"

Kariyerini Galatasaray'da sürdürmek isteyen Icardi, şampiyonluk kutlamalarında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Milyonlarca Euro teklifler geldi. Ben buraya para için gelmedim şampiyonluk için geldim. Seneye de burada olacağım ve 5. yıldız için çalışacağım."

Mauro Icardi'nin yıllık 10 milyon Euro kazandığı Galatasaray ile 2 sene daha sözleşmesi bulunuyor.