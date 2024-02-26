PFDK kararını açıkladı: Mauro Icardi'ye verilen ceza belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı hareket sebebiyle 1 maç ceza aldığını açıkladı. Icardi'ye ayrıca 19 bin 500 TL para cezası da verildi.

Icardi, sarı-kırmızılı ekibin bu akşam oynayacağı Antalyaspor maçında sahada olamayacak. Arjantinli yıldız, hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisinde ise forma giyebilecek.

PFDK açıklamasında şunlar kaydedildi:

"GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI’nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."