PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçe hangi cezalarla karşı karşıya?

Fenerbahçe, 7 Nisan 2024 tarihinde Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa maçını terk ettiği için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci'nin de aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ya sevkine karar verildi.

Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, hükmen mağlup sayılacak ve kupa Galatasaray'ın ilk iç saha maçında sarı kırmızılılara verilecek.

Yönetmelikte yer alan bilgiler şöyle:

"-Kupa müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakaya katılmayan kulüp, takip eden sezon Türkiye Kupası'na katılmaktan men edilir.

-Bir sonraki sezon şampiyon olsa daha Süper Kupa'da yer alamaz.

-TFF tarafından Süper Kupa'nın organizasyonu için yapılan masraflar ve organizasyonun iptali nedeniyle TFF'nin karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olacaktır."

98 yılında da Fenerbahçe Türkiye Kupası maçında sahadan çekilmiş

Geçmişte 1998 yılında Trabzonspor-Fenerbahçe Türkiye Kupası maçında Otto Baric'in sırtına gelen taş sonrasında Fenerbahçe sahadan çekilmiş ve sarı lacivertlilere o dönem hükmen yenilgi ve bir sonraki sezon kupadan men cezası verilmişti.

Bütün bunların ışığında PFDK Fenerbahçe'ye önümüzdeki sezon Türkiye Kupası'na katılmama cezası verirse, sarı lacivertlilerin Tahkim'e gitme hakkı bulunuyor.