Rakibine set vermedi: Şampiyon Fenerbahçe!
Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi 5'inci maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i büyük heyecana sahne olan maçta rakibine set vermeden yendi ve şampiyonluğa ulaştı.
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Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off final serisinin ilk maçına Eczacıbaşı Dynavit ev sahipliği yapmıştı. Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit deplasmanından 3-1 galip ayrılmıştı.
2'nci maçta Turuncu-beyazlılar, Fenerbahçe Opet'i deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup etmişti.
Serinin 3'üncü maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i ağırlamıştı. Dev heyecana sahne olan maçı sarı-lacivertliler, 3-0'lık skorla kazanmıştı.