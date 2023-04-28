Real Madrid-Partizan maçı, kavga nedeniyle erken bitti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yapılan Real Madrid-Partizan maçı çıkan olaylar nedeniyle erken bitti.

Wizink Center'da oynanan mücadelenin 38'inci dakikasında Real Madridli Sergio Llull'un Kevin Punter'a yaptığı faul sonrasında çıkan arbede bir anda kavgaya dönüştü. Hakemler, yaşanan olayların ardından maçı erken bitirme kararı aldı.

Skor tescil edildi

THY Avrupa Ligi'nde olaylı Real Madrid-Partizan maçının skoru tescil edildi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, olaylara karışan basketbolcuların diskalifiye olduğu iki takımda da sahaya çıkacak en az ikişer oyuncu kalmadığı gerekçesiyle müsabakanın bitirildiği andaki 95-80'lik skorla Partizan lehine tescil edildiği belirtildi.

Rapor edilen saha içi olaylarıyla ilgili cezaların, Basketbol Avrupa Ligi Bağımsız Disiplin Kurulunun değerlendirmesinin ardından 24 saat içinde açıklanacağı aktarıldı.

Ayrıca Avrupa Ligi yönetiminin maç sonunda yaşanan olayları şiddetle kınadığı, bu tür olayların lig ve kulüplerin teşvik ettiği ve basketbol sporunun bünyesinde barındırdığı saygı değerlerini temsil etmediği vurgulandı.

Mücadelenin bitimine 1 dakika 40 saniye kala Real Madrid'den Sergio Llull'un Kevin Punter'a yaptığı sert faul sonrasında iki basketbolcu arasında yaşanan gerginlik, diğer oyuncuların da dahil olmasıyla arbedeye dönüşmüştü. Çok sayıda oyuncunun birbirine fiziksel müdahalede bulunduğu olaylarda Real Madridli Guerschon Yabusele, Dante Exum'ı yere sermişti. Hakemler, yaşanan olayların ardından maçı erken bitirme kararı almıştı.

Deplasmanda oynadığı iki maçı da kazanan Sırbistan temsilcisi Partizan, play-off çeyrek final serisinde İspanya ekibi Real Madrid karşısında 2-0 üstünlük yakaladı. Üç galibiyete ulaşan tarafın Dörtlü Final'e kalacağı serinin üçüncü maçı, 2 Mayıs Salı günü Partizan'ın ev sahipliğinde Belgrad'da yapılacak.

Llull, özür diledi

Real Madrid'in İspanyol oyuncusu Sergio Llull, Partizan ile karşılaştıkları THY Avrupa Ligi play-off maçında çıkan olaylar nedeniyle basketbolseverlerden özür diledi.

İspanya ekibinin kaptanı Llull, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Dün geceki olayların basketbol sahalarında asla yaşanmaması gerekiyordu. Ardından gelen felakete yol açtığı için o sert faulün sorumluluğunu alıyorum. Tüm basketbolseverlerden özür dilerim." ifadelerini kullandı.