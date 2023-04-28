Futbol efsanesi Pele, sözlüğe eklendi

Brezilya'nın en popüler sözlüklerinden Portekizce Michaelis sözlüğünün internet sitesinde "Pele" kelimesi yeni bir sıfat olarak yer aldı. Anlamı ise büyüklük, üstünlüğü eşitlenemeyen olarak belirlendi.

Sözlüğe ekleme kararı, söz konusu projenin gerçekleşmesi için kampanya yürüten Pele Vakfı tarafından duyuruldu.

Vakıf tarafından dağıtılan dilekçe, bir aydan kısa bir süre içinde 125 binden fazla imza topladı.

Pele'nin tanımı şöyle:

“Sıra dışı olan bir şey veya biri, kalitesi, değeri veya üstünlüğü nedeniyle hiçbir şey veya kimseyle eşitlenemeyen bir şey veya kişi, tıpkı Edson Arantes do Nascimento'nun takma adı Pele gibi. (1940-2022), tüm zamanların en büyük sporcusu olarak kabul edilen; istisnai, kıyaslanamaz, benzersiz.”

Pele, Aralık ayında 82 yaşında hayatını kaybetti. Dünya Kupası'nı üç kez kazanan tek futbolcu olan Pele, tarihteki en iyi futbolcu olarak değerlendiriliyor.